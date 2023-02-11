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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 8:27

В Коми пьяная девушка ударила ножом человека и села на 2,5 года

Инцидент произошел в Ухте
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ухте 21-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в апреле. Пьяная девушка находилась в одной из квартир. В какой-то момент она схватила нож и ударила человека в область живота. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил девушку к 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор суда в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.

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