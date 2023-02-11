Мошенники украли у сыктывкарца 50 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мошенники украли у 55-летнего жителя Сыктывкара 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя жителя Коми оформили кредит на 100 тысяч рублей. «Сотрудник банка» сказал, что нужно застраховать деньги, а также подать заявки на кредиты. Деньги, по его словам, нужно было перевести на безопасный счет.

Мужчина пошел в банк, но получил только 50 тысяч. Эти деньги сыктывкарец перевел на счет, который ему продиктовали незнакомцы. Далее горожанин отправился в интернет-магазин. Там он подал заявку на выдачу кредитов сразу в нескольких банков.

Директор магазина Юрий Маегов заметил, что мужчина очень взволнован и спросил, для чего ему так срочно понадобились деньги. Далее продавец немедленно вызвал полицию. В итоге сыктывкарец сохранил 50 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

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