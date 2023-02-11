В Сыктывкаре вырубили 60-летние тополя

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В Кировском парке Сыктывкара вырубили 60-летние тополя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вырубать деревья начали во вторник, 7 февраля. Эти работы ведутся в рамках содержания парка. Рабочие вырубают аварийные деревья, которые угрожают жизни и здоровью людей. Решение о вырубке 40 из них приняли еще летом. В среднем деревья в городах живут около 60-70 лет. Тополя, которые необходимо вырубить, посадили около 60 лет назад. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. У некоторых деревьев поражена корневая система. На месте вырубленных деревьев планируют высадить новые, передает «Комиинформ».

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