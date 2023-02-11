Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 10 февраля, в Сыктывкаре мужчина поскользнулся и умер. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, трагедия произошла около четырех утра на улице Пушкина. 40-летний мужчина шел мимо бара и в какой-то момент поскользнулся. При падении он ударился головой. Очевидцы вызвали скорую. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда медиков. Ему было 40 лет. В Минздраве Коми отметили, что мужчина погиб ненасильственной смертью, передает pg11.ru.

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