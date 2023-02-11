В Коми парень заплатил за то, чтобы стать закладчиком

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В Ухте 19-летнего местного жителя признали виновным в том, что он дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Молодой человек вступил в ОПГ в сентябре и работал закладчиком. Ухтинца задержали. У него изъяли более 79 грамм наркотиков. Часть запрещенных веществ житель Коми успел поместить в 17 тайников. Его задержали после получения второй партии наркотиков.

Ухтинец рассказал, что при вступлении в ОПГ внес залог. Заработать на преступлениях он не успел. Молодого человека приговорили к 5,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у ухтинца конфисковали телефон.

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