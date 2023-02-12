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НовостиОбщество12 февраля 2023 6:00

«Случилась беда»: жительница Коми в отчаянии обратилась за помощью

Жителей Коми попросили помочь семье погорельцев из Емвы
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Коми местная жительница опубликовала в социальных сетях пост с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что пострадала ее сестра после пожара, который произошел в Емве.

– У моей сестры Светланы случилась беда. Пожар, сгорела квартира. Может видели пожар на улице Маркова. Ничего не уцелело, – рассказала обратившаяся за помощью.

Желающие поддержать пострадавших жителей Емвы, могут отправить любую сумму на карту. Реквизиты указаны в посте в социальных сетях.

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