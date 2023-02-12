Житель Коми очень плохо обошелся со своим сыном

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. По предоставленным данным, фигурант уголовного дела не выплачивал алименты своему ребенку.

Суд установил, что от обвиняемого не поступала никакая помощь сыну в течение 2021 и 2022 годов. Кроме того, он никак не выполнял свои родительские обязанности.

По итогам судебного заседания ухтинца признали виновным и назначили ему наказание в виде четырех лет исправительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 5% полученного заработка обвиняемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники чуть не украли у преподавателя вуза в Коми 400 тысяч рублей (подробнее)