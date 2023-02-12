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НовостиОбщество12 февраля 2023 7:00

Житель Коми очень плохо обошелся со своим сыном

В Ухте осудили местного жителя за неуплату алиментов ребенку
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. По предоставленным данным, фигурант уголовного дела не выплачивал алименты своему ребенку.

Суд установил, что от обвиняемого не поступала никакая помощь сыну в течение 2021 и 2022 годов. Кроме того, он никак не выполнял свои родительские обязанности.

По итогам судебного заседания ухтинца признали виновным и назначили ему наказание в виде четырех лет исправительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 5% полученного заработка обвиняемого.

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