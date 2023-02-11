В Коми скончался бывший председатель Избиркома

Фото: пресс-служба Избиркома Коми

Скончался бывший председатель Избирательной комиссии Коми Евгений Шишкин. Ему был 71 год.

Шишкин руководил Избиркомом с 2003 по 2006 годы. В 1990-1994 годах он был заведующим отделом аппарата Верховного Совета. В 1994-1995 годах Шишкин занимал должность заместителя руководителя администрации главы Коми. Далее до 2003 года он работал в аппарате Госсовета. В отставку чиновник ушел в конце 2006 года. Покойного похоронят во вторник, 14 февраля, на Краснозатонском кладбище, передает БНК.

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