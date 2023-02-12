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НовостиОбщество12 февраля 2023 8:39

В аварии между двумя иномарками в Коми пострадала пятилетняя девочка

В ГИБДД Коми сообщили подробности аварии
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, в которой 11 февраля пострадала пятилетняя девочка. По предоставленным данным, ребенок получил травмы в Усинске после столкновения автомобилей Toyota и Hyundai.

ДТП, как уточнили в ведомстве, произошло в 12:16 на улице Возейская на нерегулируемом перекрестке с Приполярной улице. Водитель машины Toyota при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором находилась девочка. Сейчас обстоятельства случившегося еще выясняются.

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