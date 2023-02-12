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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:50

Жительница Коми зарезала ножом своего сожителя

За преступление она получила более семи лет заключения
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 31-летнюю женщину признали виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в августе 2022 года, когда обвиняемая и ее жертва выпивали. Во время посиделок между ними началась перепалка, которая привела к тому, что женщина ударила ножом своего возлюбленного.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Суд назначил фигурантке уголовного дела лишение свободы в виде семи лет и шести месяцев.

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