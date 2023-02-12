Жительница Коми зарезала ножом своего сожителя

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 31-летнюю женщину признали виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в августе 2022 года, когда обвиняемая и ее жертва выпивали. Во время посиделок между ними началась перепалка, которая привела к тому, что женщина ударила ножом своего возлюбленного.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Суд назначил фигурантке уголовного дела лишение свободы в виде семи лет и шести месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Случилась беда»: жительница Коми в отчаянии обратилась за помощью (подробнее)