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НовостиОбщество12 февраля 2023 14:53

Владимир Путин вручил награду лаборанту из Коми

Фельдшер из республики получила почетное звание
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении почетного звания фельдшеру из Коми. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно подписанному указу звание «Заслуженный работник здравоохранения» получает Татьяна Доронина. Она работает в республиканской клинической больнице в качестве фельдшера-лаборанта, следует из опубликованной информации.

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