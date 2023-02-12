Владимир Путин вручил награду лаборанту из Коми

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении почетного звания фельдшеру из Коми. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно подписанному указу звание «Заслуженный работник здравоохранения» получает Татьяна Доронина. Она работает в республиканской клинической больнице в качестве фельдшера-лаборанта, следует из опубликованной информации.

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