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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:45

Глава района в Коми сообщила о росте заболевших коронавирусом

Любовь Доронина передала последние данные
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина сообщила о росте заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в районе. Данные она передала со ссылкой на главного врача ЦРБ Александра Полюховича.

По предоставленной информации, рост зафиксирован с прошлой недели. В частности, если в декабре и январе в среднем в сутки было по 3-4 заразившихся, то сейчас этот показатель достиг 30 человек. С начала года в Сыктывдине погибло от COVID-19 два человека.

При этом, по словам Дорониной, отмечается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако некоторые классы пока еще закрыты на карантин в Пажге и Выльгорте.

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