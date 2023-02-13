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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:15

В Коми в аварии между двумя автомобилями пострадала 19-летняя девушка

Информацию о ДТП сообщили в ГИДД Коми
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в минувшие выходные. В результате произошедшего пострадала 19-летняя девушка.

По информации ведомства, ДТП зарегистрировано на проспекте Бумажников между двумя автомобилями ВАЗ. Водитель одной из машин, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу второму.

В результате произошедшего пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ 2113. Она получила травмы различной степени тяжести.

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