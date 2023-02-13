В Коми в аварии между двумя автомобилями пострадала 19-летняя девушка

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в минувшие выходные. В результате произошедшего пострадала 19-летняя девушка.

По информации ведомства, ДТП зарегистрировано на проспекте Бумажников между двумя автомобилями ВАЗ. Водитель одной из машин, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу второму.

В результате произошедшего пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ 2113. Она получила травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известны подробности крупной аварии в «долине смерти» в Коми (подробнее)