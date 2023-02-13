На неделе температура воздуха в Коми упадет до -30С

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В ЦГМС Коми передали прогноз погоды на эту неделю, с 13 по 17 февраля. По предоставленным данным, из-за отступления атлантического циклона в регионе постепенно начнет падать температурный фон.

По информации метеорологов, в начале недели ночью и днем будет около -8...-13С. В последующем она упадет до -11...-16С, в северо-восточных районах опустится до -30С. Днем температурный фон будет теплее на 5-7С градусов.

Ожидается, что в целом погода будет спокойной, ветер пообещали слабый, в отдельные дни пройдет небольшой снег.

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