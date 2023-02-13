«Необъяснимо как-то вышло»: в Коми на глазах возлюбленной трагически погиб 45-летний мужчина

На фото Александр Б., убивший приятеля из ревности

Печорский суд вынес приговор 44-летнему Александру Б. Мужчину признали виновным в убийстве своего приятеля в ноябре 2021 года. Роковая ссора вспыхнула из-за ревности к женщине, которая находилась вместе с ними. Схватился Александр не за нож или топор, как обычно бывает при бытовых ссорах, а за казачью шашку, которую привез из Крыма.

Об убийстве печорца стало известно после того, как в полицию позвонила женщина с необычным вопросом: ее интересовало, что будет с ней, если она знает о преступлении, но не сообщит о нем сотрудникам правоохранительных органов. Оказалась, что звонила сожительница убитого. Тело 45-летнего возлюбленного женщина и полицейские позже обнаружили в лесу около одного поселка.

Сам Александр Б. свою вину не отрицал, но утверждал, что специально убивать знакомого не хотел.

- Непонятный инцидент, которые необъяснимо как-то вышло. Он сделал шаг и напоролся на шашку, которая была у меня в руке. Я не успел среагировать, это было мгновенно, - цитирует слова печорца телеканал «Юрган».

Однако скорую ни девушка погибшего, ни сам Александр не стали вызвать: печорец умер в луже собственной крови. После мужчина сжег окровавленную одежду и с сожительницей убитого вывез тело в лес.

Александр Б. за убийство приятеля получил 10 лет тюрьмы.

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