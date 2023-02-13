В Коми с начала 2023 года угнали 17 автомобилей

Автор фото: Гусева Евгения

В прошлом году в Коми зарегистрирован 141 угон транспорта. С начала 2023 – еще 17. Чаще всего вина лежит на самих водителях, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, говорят в МВД.

Если вы оставили ключи в зажигании, доверили их ненадежному человеку или же сдали авто в ремонт в непроверенный сервис, то, скорее всего, ее угонят. Машину вернут в большинстве случаев, но в каком состоянии и сколько будет стоить ее восстановление, неизвестно.

Так, к примеру, в полицию обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что оставил ключи в зажигании, а дверь не заперты. Эту информацию передали всем постам ДПС и скоро машину обнаружили. За рулем авто был пьяный 19-летний парень, у которого не было водительских прав. Теперь его ждет и административное, и уголовное дела.

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