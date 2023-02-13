«Слезы и объятия»: в сыктывкарском суде огласили приговор жестокими налетчикам

Фото: архив "КП"

Сыктывкарский городской суд озвучил приговор по делу о жестоком разбое. По данным следствия, в ночь на 16 февраля 2021 года четверо жителей Коми напали на друга их знакомой. Молодые люди долго избивали 31-летнего мужчину и требовали денег. Несмотря на то, что потерпевший был почти не в силах стоять на ногах, он проявил смекалку, которая спасла ему жизнь.

Известно, что двое из четверых молодых парней на момент преступления были еще несовершеннолетними. В суде один из грабителей, вчерашний подросток, и его мать не могли сдержать слезы, когда услышали приговор: пять лет колонии. Юноша крепко обнимал маму перед разлукой и положил голову ей на плечо, ища утешения. Однако на преступный путь молодой человек вступил сам, за компанию с друзьями.

Установлено, что 31-летний сыктывкарец пришел в гости к подруге, где его ожидали пьяные молодые люди. Они напали на мужчину с порога: стали его избивать и просить денег. Мучали сыктывкарца парни в течение получаса, отобрали три тысячи рублей, а затем вывезли его в лес на его же машине.

Жестокое избиение не скрылось от глаз соседей, которые вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов разминулись с нападавшими всего на несколько минут.

Сам потерпевший, у которого не осталось почти сил, придумал, как спасти свою жизнь. Он предложил парням 200 тысяч рублей, которые якобы лежали у него на работе. Когда грабители привезли сыктывкарца в офис, он специально не отключил сигнализацию. На тревогу приехали охранники, которые и передали юных налетчиков полиции.

В суде знакомая потерпевшего, в чей квартире его избили, рассказала, что произошло в тот день.

- Он предложил мне мефедрон, а затем и секс. Я все это рассказала парням. Они захотели проучить его, - говорит девушка.

Молодые люди в суде настаивали, что от потерпевшего им нужны были не деньги, а наркотики, которые бы они отнесли в полицию и сдали обидчика знакомой, однако в легенду никто не поверил.

По приговору суда сыктывкарцы получили 10,5 и 10 лет, а также шесть и пять лет тюрьмы. Также они должны выплатить более 330 тысяч рублей.

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