В Коми сняли с продажи 117 килограммов овощей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2022 году управление Роспотребнадзора по Коми снял с продажи 117 килограммов овощей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За год сотрудники Роспотребнадзора по Коми сняли с продажи 21 партию продукции. В общей сложности это 117 килограмм овощей. Дело в том, что работники ведомства зафиксировали различные нарушения. Так, не соответствовали требованиям паразитологические показатели. Часть продукции содержала нитраты. Кроме того, бизнесмены торговали товаром без маркировки и без деклараций. Они также неправильно хранили продукцию.

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