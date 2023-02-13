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Коми заняла 69-е место по качеству жизни среди российских регионов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство РИА Новости.

Для того, чтобы ранжировать регионы, эксперты учитывали 67 показателей, которые характеризуют различные аспекты жизни, а также ситуацию в социальной сфере. На их основе рассчитали рейтинговый балл. Первое место в списке заняла Москва, второе – Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Подмосковье.

Коми заняла 69-е место. По сравнению с 2021 годом, позиции региона ухудшились. Тогда республика занимала 65-е место. При этом Коми опередила двух соседей. НАО расположился на 75-й строчке рейтинга, а Архангельская область – на 76-й. ЯНАО занял 17-е местом, а Кировская область – 63-е.

Пятерку с конца замыкают Бурятия, Забайкалье, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. В список не вошли четыре новых российских региона.

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