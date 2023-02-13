В Коми 28-летний нефтяник совмещал работу с продажей наркотиков

Фото: архив "КП"

В Усинке на скамье подсудимых вскоре окажется 28-летний мужчина. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек совмещал официальную работу с незаконным бизнесом. Так, он дважды продал наркотики своим друзьям.

— Молодой человек приобретал наркотики каннабисной группы как для личного употребления, так и для последующего сбыта. В середине ноября 2021 года, находясь в гостях у своего приятеля, житель Усинска продал ему наркотик массой около 0,575 граммов. В январе 2022 года он реализовал другому знакомому 2,4 граммов марихуаны, — раскрыли подробности дела в прокуратуре.

Вину в инкриминируемых деяниях житель Усинска не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми, заключили в прокуратуре.

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