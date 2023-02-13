Житель Коми угнал авто, устроил ДТП и вернул машину обратно

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воркуте местного жителя 1991 года рождения подозревают в угоне Nissan Note. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 37-летняя воркутинка. Женщина неделю не пользовалась машиной, а потом заметила, что иномарка повреждена. Сначала жительница Заполярья подумала, что машину задело чье-то авто. Однако женщина посмотрела видео с камер и поняла, что машину угнали.

Полицейские нашли подозреваемого. Оказалось, что воркутинец зашел в гости к знакомой, незаметно взял ключи, завел машину и поехал кататься. Злоумышленник совершил ДТП, вернул Nissan на место, а потом незаметно подбросил ключи. Возбуждено уголовное дело.

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