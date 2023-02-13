В Коми сутки не могут найти 12-летнюю Юлию Васькину

Фото из личного архива

В Коми пропала 12-летняя Юлия Васькина из Емвы. Девочка исчезло 12 февраля и до сих пор не вернулась домой.

Известно, что в последний раз девочку видели живой сегодня, 13 февраля, в местечке Двадцатый. Сейчас в городе организованы активные поиски школьницы.

Была одета в черную шапку, темные болоньевый спортивные штаны, серо-зеленый пуховик. Если вам что-то известно, сообщите в ОМВД России по Княжпогостскому району 8(82139)23741.

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