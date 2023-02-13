Стали известны подробности исчезновения 12-летней девочки из Коми

Фото из личного архива

В Емве сутки разыскивают 12-летнюю Юлию Васькину. Девочка ушла из дома накануне, 12 февраля, и не вернулась. С тех пор ребенка ищут полиция и волонтеры.

Школьницу видят то тут, то там местные жители. Как рассказали в МВД по Коми, Юля в день исчезновения поругалась с мамой и убежала. Сейчас подростка пытаются найти сотрудники правоохранительных органов, но девочка сбегает.

Была одета в черную шапку, темные болоньевый спортивные штаны, серо-зеленый пуховик.

Если вам что-то известно, сообщите в ОМВД России по Княжпогостскому району 8(82139)23741.

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