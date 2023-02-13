В Сыктывкаре ищут очевидцев ДТП

Фото: Госавтоинспекция Сыктывкара

В Сыктывкаре ищут свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 4 февраля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла на Октябрьском проспекте. На парковке торгово-развлекательного центра «Макси» неизвестный автомобиль врезался в припаркованный ВАЗ-2110. Машина, протаранившая «десятку», уехала с места происшествия. Полицейские просят очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 28-18-00, 28-18-32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми угнал авто, устроил ДТП и вернул машину обратно

Злоумышленника задержали (подробности)