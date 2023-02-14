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НовостиОбщество14 февраля 2023 5:15

В Коми 27-летний мужчина применил опасное для жизни полицейского насилие

Житель Ухты пытался задавить правоохранителя
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте заключили под стражу 27-летнего местного жителя. По информации регионального Следственного комитета, в его отношении возбудили уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского.

По предоставленной информации, в феврале 2023 года около Ухты правоохранители остановили автомобиль подозреваемого. Фигурант уголовного дела внезапно нажал на педаль газа и наехал на полицейских. Увернуться успел только один из них.

Суд в настоящий момент избрал в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас еще идут следственные действия.

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