В Коми 27-летний мужчина применил опасное для жизни полицейского насилие

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В Ухте заключили под стражу 27-летнего местного жителя. По информации регионального Следственного комитета, в его отношении возбудили уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского.

По предоставленной информации, в феврале 2023 года около Ухты правоохранители остановили автомобиль подозреваемого. Фигурант уголовного дела внезапно нажал на педаль газа и наехал на полицейских. Увернуться успел только один из них.

Суд в настоящий момент избрал в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас еще идут следственные действия.

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