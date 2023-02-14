Власти Коми озвучили дату проведения «Лыжни России»

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Министр физической культуры и спорта Наталья Карина сообщила, что «Лыжню России» намерены провести в Сыктывкаре в субботу, 18 февраля, вместе со сразу несколькими спортивными мероприятиями в разных точках города. Министр отметила, что основные события развернуться на лыжной базе «Спортивная», а также за железнодорожным вокзалом.

Помимо массовых забегов, запланирована и «Гонка звезд» с участием Василия Рочева младшего, Марии Иовлевой и Ивана Артеева. Приглашены также и многие другие известные спортсмены Олимпийских и Параимпийских игр.

Карина рассказала о планах провести и дворовой чемпионат по хоккею с мячом на катке «СШ «Северная Олимпия» на Димитрова, 1/4). Возле «Спортивной школы по футболу» пройдет матч среди министерств и ведомств. На катке возле «СШ «Северная Олимпия» желающих будут ждать мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.

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