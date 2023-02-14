В Сыктывкаре из-за капремонта до 15 марта перекроют ряд улиц

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара опубликовала на сайте распоряжение о перекрытии ряда улиц. По предоставленным данным, речь идет об улице имени Каликовой, Сысольском шоссе и улице Мичурина на период с 9:00 14 февраля до 15 марта 2023 года.

В муниципалитете уточнили, что решение принято в связи с ремонтом сети «Сыктывкарским Водоканалом». Так, движение будет перекрыто возле Каликовой, 62, на четверть ширины проезжей части ограничат движение в по Сысольскому шоссе,1А, на половину будет закрыто движение на улице Мичурина от перекрестка Октябрьского проспекта и Сысольского шоссе до пересечения Мичурина и Каликовой.

Помимо этого, планируется ограничить движение пешеходов на Октябрьском проспекте с 9:00 14 февраля до 22:00 28 февраля.

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