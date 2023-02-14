Заболеваемость COVID-19 в Коми выросла на 57%

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В Коми растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, показатель заражения за неделю вырос на 57%.

Больше всего ковидом болеют младенцы и люди старше 65 лет. Также рост инфицированных зарегистрирован среди дошкольников и подростков.

- Наибольшие значения показателя заболеваемости отмечаются в возрастных группах населения: дети до года (показатель 84,4); дети от 1 года до 6 лет (показатель 45,1); дети 7-14 лет (показатель 42,5); подростки 15-17 лет (показатель 42,4); лица 65 лет и старше (показатель 64,8). Из заболевших 269 взрослых на долю работающего населения приходится 62%, - говорится в исследовании ведомства.

Больше всего заболевших - в сфере здравоохранения (14%); среди рабочих различных предприятий (10%); работников сферы образования 9,6%); офисных работников (10,7%).

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