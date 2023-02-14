В Коми 14 февраля разведутся больше пар, чем поженятся

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В Коми в День всех влюбленных разведутся больше пар, чем поженятся. Так, свою судьбу узами брака свяжут всего четыре пары, а вот распадутся почти вдвое больше - семь пар перестанут быть семьей сегодня, 14 февраля.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Минюст Коми, у жителей Коми пользуются популярностью красивые даты. Кроме 14 февраля в этом месяце будет еще одна - зеркальная.

- Главная зеркальная дата этого года - четверг 23.03.2023. Несмотря на то, что большинство отделов загсов не регистрируют браки по четвергам, на эту дату уже подано 16 заявлений, - рассказали в ведомстве.

А вот День семьи, любви и верности в этот раз вовсе выпадает из свадебного календаря, так как приходится на субботу, свадьбы в этот день не регистрируют.

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