В ходе СВО погибли трое бойцов из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погибли трое уроженцев Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.

Ефрейтор запаса Илья Канев родился в Инте. Он воспитывал двух детей – сына и дочь. Во время СВО военнослужащий был стрелком.

Младший сержант Виктор Подоров родился в Сосногорском районе. Он был стрелком-помощником гранатометчика. Военнослужащего ранили. Его направили в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. К сожалению, от полученных ран Подоров скончался.

Рядовой Юрий Сартаков – уроженец Троицко-Печорского района. Он служил стрелком парашютно-десантного взвода. От полученных ран военнослужащий скончался в московском госпитале.

Уйба выразил глубокие соболезнования родным и близким бойцов.

– Вечная слава и вечная память павшим защитникам Родины, – написал глава Коми.

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