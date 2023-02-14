В Коми мужчина незаконно хранил 119 грамм гашиша

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В Инте 32-летнего местного жителя подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

При личном досмотре у интинца обнаружили сверток с прессованным веществом коричневого цвета. Дома у него нашли 52 свертка с наркотиками и весы. Экспертиза показала, что это 119 грамм гашиша. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали. Согласно законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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