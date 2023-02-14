В Коми продолжается реализации Госпрограммы переселения соотечественников

Фото: МВД по Коми.

Медсестра из Армении перевезла семью в Коми по программе переселения соотечественников. Подробности рассказывает МВД по Коми.

Армянка Адумян Арусяк с семьёй жили в Коми по разрешению на временное проживание. А в 2022 году наши соотечественники получили российское гражданство в упрощённом порядке. Помогли семье в этом сотрудники миграционной службы МВД.

– Они очень помогли нам с оформлением документов, всегда были на связи по любым вопросам, – благодарны участники программы.

Фото: МВД по Коми.

Сегодня семья Арусяк Самвеловны получила все необходимые выплаты на членов семьи. Сама женщина работает медсестрой эндоскопического отделения в одной из ухтинских медклиник.

Напомним, госпрограмма по оказанию содействия добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Коми с сентября 2018 года. Участие в ней могут принять соотечественники из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом.

Консультации и прием заявлений по вопросам участия в Госпрограмме осуществляются подразделениями по вопросам миграции МВД по Коми на районном уровне и Управлением по вопросам миграции. Перечень документов, необходимых для обращения с заявлением, образцы заявлений, режим работы подразделений размещены на сайте МВД по Республике Коми в разделе «Государственные услуги».

Заявления об участии в Государственной программе принимаются в стране постоянного проживания: во Временных группах, Представительствах МВД России при консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом.

Вторым способом подачи заявления является обращение на территории Российской Федерации, в случае если заявитель проживает в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, либо ему предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации. При этом заявитель должен соответствовать следующим требованиям, установленным региональной программой переселения:

свободное владение русским языком;

наличие высшего или среднего профессионального образования по профессии (специальности), востребованной на региональном рынке труда, при этом для специалистов со средним профессиональным образованием требуется иметь стаж трудовой деятельности не менее 2-х лет;

обучение в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Республики Коми, а также обучение на последнем курсе по востребованным и дефицитным на рынке труда Республики Коми профессиям и специальностям в иностранных образовательных организациях и образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

наличие опыта предпринимательской деятельности не менее 2-х лет с целью дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности в приоритетных областях экономики Республики Коми на территориях вселения Республики Коми (угольная и горнорудная промышленность, агропромышленная, лесная, нефтедобывающая и газодобывающая отрасль, научно-образовательное, медицинское, туристическое и спортивное направления, транспорт и связь);

желание постоянно проживать в Республике Коми с целью осуществления трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;

трудоспособный возраст (до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин). Согласование участия в Программе кандидатов, находящихся за пределами трудоспособного возраста, возможно при наличии уникальных профессиональных навыков, редкой профессии, востребованной работодателями на территории Республики Коми, а также в случае воссоединения с семьей.