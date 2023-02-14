Назвавшего ученика чмошником педагога из Эжвы наказали

Скриншот видео

Учителя эжвинской школы, который назвал ребенка «чмошником», наказали. Видео с конфликтующим учеником и педагогом попало на видео и быстро распространилось по соцсетям. Сам учитель позже извинилось перед школьником и признал свою неправоту.

Известно, что учитель русского языка и литературы больше не работает с классом, в котором учится ребенок, детей передали другому преподавателю. Одноклассники же мальчика вступились за учителя и заявили, что школьник неподобающе ведет себя на уроках, мешая учителям. Однако наказания педагог избежать все же не смог.

― По факту размещения в социальных сетях «нарезки» видеокадров о некорректном поведении учителя русского языка и литературы школы администрацией школы проводится служебно-педагогическое расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие решения. Вопрос соблюдения педагогической этики и ситуация находится на особом контроле управления образования и администрации школы, ― цитирует БНК министерство образования Коми.

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