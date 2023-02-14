В Коми ревнивец порезал возлюбленную во время поминок

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В Сысольском районе Коми местная жительница стала жертвой своего возлюбленного, который в порыве ревности напал на нее с ножом. Поводом для преступления стала банальная ревность.

Все произошло во время поминок. Пара готовила стол и поминали усопшего. В какой-то момент к ним подошел их знакомый, тоже в нетрезвом состоянии, и приобнял женщину за талию. Ревнивый мужчина сдержаться не смог и стал кричать и ругаться с приятелем, а затем схватился за нож и порезал грудь сельчанки.

- В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме. Подсудимый раскаялся в содеянном и пояснил, что не совершил преступление, если бы был трезв. При вынесении приговора мировой судья участка учитывал совокупность смягчающих обстоятельств: наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание медицинской помощи потерпевшей, принесение извинений, примирение с ней, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми.

Суд определил наказание в виде обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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