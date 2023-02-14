В Вуктыле стая собак терроризирует и взрослых, и детей

Фото: сообщество «Вуктыл Live»

Вуктыльцы сообщают о нападениях собак как на взрослых, так и на детей. Об этом рассказали в городском интернет-паблике. Подрядчик для отлова собак в городе есть, но животные все равно остаются на улицах и набрасываются на прохожих.

- Что будем решать насчёт собак?! В трёхэтажках возле 2 школы стайками кидаются огромные собаки, прямо кусают, рвут куртки и рычат. У нас что-то будет предприниматься, когда кого-то съедят или как? – задалась вопросом горожанка.

Жаловались на нападения безнадзорных животных и раньше. В начале этого года прямо на центральной площади покусали 11-летнего мальчика, ему потребовалась медпомощь. В феврале на мужчину набросилась собака прямо на его выходе из магазина на улице Газовиков, пес порвал одежду и укусил.

Ситуация с начала года только усугубилась. В комментариях пишут потерпевшие.

- Согласна с автором, со школы с сыном идём, кидаются, рычат, один раз мужчина с лопатой помог нам отбиться , страшно ходить, - пишет Наташа Досова.

- В судебном порядке взыскивать моральную компенсацию. Если это будет массово, может будет толк. Есть последнее решение суда. В пользу мамы и сына взыскали 100 тыс рублей, - говорит Юлия Кожевникова.

Сегодня шла с ребёнком и впереди бежала собака и пыталась укусить молодого человека. У этой собаки есть хозяева. Этих собак ловили, чип поставили и отпустили. И они по-прежнему кидаются на людей, - сообщает Наталья Анушат.

Администрация Вуктыла прокомментировала, что о проблеме знают и понимают весь негатив жителей: «Со своей стороны заключили контракт с «Локомотивом» на отлов. Заявки уже принимаются, в том числе и по указанным в соцсетях адресам. Отлов производится». Также сообщили, что при отлове возникают сложности, т.к. собаки убегают, но бригада повторно выезжает на участки и ищет собак.

Однако не все местные с сообщением чиновников согласны.

- Администрация ГО «Вуктыл», стая 17 штук возле Синеги обитает там круглосуточно, никуда не перемещается! – утверждает Людмила Роман.

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