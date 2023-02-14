В Коми водителя погрузчика судили за смерть сварщика

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 49-летнего водителя погрузчика признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Воргашоре. На улице Фасадной велись сварочные работы распашных ворот. В какой-то момент опрокинулся ковш фронтального погрузчика. Находившийся там сварщик получил травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм он скончался на месте.

В СК отметили, что водитель погрузчика нарушил требования безопасности. Уточняется, что речь идет о нахождении сварщика в ковше. В какой в какой-то момент фигурант привел в действие ковш. Именно опрокидывание этой части погрузчика привело к трагедии. Возбуждено уголовное дело.

Мужчину приговорили к исправительным работам с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

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