Житель Коми из-за ревности на поминках ранил в грудь свою возлюбленную

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В Сысольском районе местного жителя приговорили к обязательным работам за то, что он ударил в грудь ножом свою сожительницу. Мужчина совершил нападение из-за ревности.

Установлено, что преступление произошло осенью 2022 года. В тот день вместе со своей возлюбленной фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения нарезал продукты для поминального стола.

Через некоторое время к ним присоединился знакомый, который периодически обнимал женщину за талию. Происходящее стало поводов для ревности обвиняемого, в результате чего он схватил бытовой нож и ударил им в грудь сожительницу.

Свою вину подсудимый признал полностью, судья принял во внимание примирение нападавшего с жертвой и наличие малолетнего ребенка, назначив ему наказание в виде обязательных работ.

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