Сообщившим о пьяных водителях в Коми будут платить по 3 тысячи рублей

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Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала распоряжение о денежном вознаграждении за сообщения о пьяных водителях. Согласно утвержденному документу, за это жители республики смогут получить теперь по три тысячи рублей.

По предоставленным данным, на выплату смогут рассчитывать те, кто передал информацию о пьяных водителях, о севших за руль без прав, а также о тех, кто скрылся с места ДТП. Выплата будет осуществляться единожды за каждое сообщение.

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