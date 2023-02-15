Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 5:15

Сообщившим о пьяных водителях в Коми будут платить по 3 тысячи рублей

Соответствующее распоряжение уже утверждено и подписано
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала распоряжение о денежном вознаграждении за сообщения о пьяных водителях. Согласно утвержденному документу, за это жители республики смогут получить теперь по три тысячи рублей.

По предоставленным данным, на выплату смогут рассчитывать те, кто передал информацию о пьяных водителях, о севших за руль без прав, а также о тех, кто скрылся с места ДТП. Выплата будет осуществляться единожды за каждое сообщение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погубивший в ДТП девочку-подростка и мужчину 21-летний парень из Инты получил 12 лет тюрьмы (подробнее)