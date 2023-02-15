В Коми лишили на полтора года свободы серийного похитителя

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В Воркутинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в серии хищений. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Суд установил, что в сентябре-октябре 2022 года фигурант уголовного дела восемь раз пытался украсть продукты из магазинов. Когда ему это все же удалось, его задержали сотрудники полиции. Впоследствии выяснилось, что ранее он похищал велосипед, который был припаркован возле здания ОМВД.

Жителю Воркуты за совершенные преступления назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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