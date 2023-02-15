После жалоб пациентов компанию в Эжве лишили права на поставку еды

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Арбитражный суд Коми оставил в силе решение о включении «Региональной производственной сети продуктов питания» в реестр недобросовестных поставщиков. Решение было принято после жалоб пациентов местной больницы на качество еды.

Компанию включили в реестр в комиссии Коми УФАС России в апреле 2022 года. Представители не согласились с решением и обжаловали его в суде. Судья постановил оставить поставщика в реестре недобросовестных. Теперь он не имеет права учувствовать в госзакупках.

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