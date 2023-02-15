В Коми 10 детей находятся в реанимации из-за гриппа и коронавируса

Автор фотографии: Золото Олег

В Коми 16 человек, заразившихся гриппом, находятся в реанимации Республиканской инфекционной больницы, половина из них — дети. Об этом со ссылкой на врачей сообщает телеканал «Юрган». Всего в стационарах республики лечение проходит 281 человек.

Известно, что у шестерых юных пациентов, находящихся в реанимации, диагностирован коронавирус, у четверых — грипп. Такой вспышки врачи не помнят с 2009 года.

— В сравнении с 2021-2022 годами такой вспышки гриппа у нас не было. Вспышку этого года можно сравнить с 2009-м годом, когда бушевал свиной грипп. В этом году высокая заболеваемость и детского, и взрослого населения, есть и летальные исходы у непривитых граждан пожилого возраста, — рассказал главврач республиканской инфекционной больницы Владимир Катков.

Сегодня в Коми лабораторно подтверждают грипп группы В, штаммы коронавируса «кракен» и «омикрон». По словам врачей-инфекционистов есть случай присоединения стрептококковой инфекции — одного из самых тяжелых осложнений пациентов с гриппом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грипп продолжает свирепствовать в Коми

Два зараженных гриппом ребенка находятся на аппарате ИВЛ