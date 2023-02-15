Мошенники украли у двух жителей Коми 695 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мошенники украли у двух жителей Воркуты почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Так, 23-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя воркутинки кто-то пытается оформить автокредит. Для того, чтобы не допустить этого, мужчина посоветовал девушке взять зеркальный займ. Она взяла в кредит около 480 тысяч рублей и перевела на указанные злоумышленником счета.
Воркутинцу 1993 года рождения также позвонил «сотрудник банка». Он заявил, что со счета жителя Заполярья кто-то пытается снять деньги. Для того, чтобы сохранить деньги, мужчина по совету собеседника перевел на безопасный счет 215 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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Далее он собирался перевести злоумышленникам такую же сумму (подробности)