Северные надбавки хотят выплачивать с первого дня работы

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С 1 сентября 2023 года могут измениться правила начисления северных надбавок. Минтруд России предлагает выплачивать их с первого дня работы, однако изменения коснутся не всех.

В документе уточняется, что надбавок не стоит ждать тем, у кого нулевой северный стаж. А вот те, кто работает в научных организациях, вузах, федеральных госучреждениях, а также молодые сотрудники до 35 лет, могут рассчитывать на повышение дохода.

- Делается это для того, чтобы привлечь дефицитных специалистов в те регионы, где люди живут в крайне суровых климатических условиях. Что, согласитесь, уже само по себе испытание. «Полярка» еще в советское время ведь так и задумывалась: чем холоднее в той или иной местности, тем выше должна быть у людей зарплата, - говорится в материале «Российской газеты».

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