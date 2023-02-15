В Коми ВАЗ врезался в фуру: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 февраля, в Печоре столкнулись ВАЗ-2114 фурой Sitrak, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14.30. Мужчина 1974 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Чикшино – Изъяю. На 34-м километре водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в фуру с прицепом.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель легковушки получил ушиб грудной клетки. Кроме того, под вопросом перелом грудины. У пассажира «Лады» 1969 года рождения диагностировали ссадину уха, черепно-мозговая травма под вопросом, ссадина уха. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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