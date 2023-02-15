В Коми 39-летний ревнивец жестоко убил на глазах прохожих мужчину

Фото: архив "КП"

В Воркуте 47-летний мужчина трагически умер из-за участия в любовном треугольнике. Он стал жертвой супруга своей знакомой.

Как сообщает СУ СК России по Коми, кровавая драма развернулась прямо в жилом дворе по улице Лермонтова. Мужчины сильно поругались, поводом стала ревность 39-летнего воркутинца, который обвинял убитого в связи с его женой.

Во время ссоры обвиняемый ударил ножом в голову и шею воркутинца. От полученных травм горожанин умер до приезда скорой.

- Следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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