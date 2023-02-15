В Коми незаконно добыли двух северных оленей и двух лосей

Фото: pxhere.com

В Коми незаконно были добыты два северных оленя и два лося. Об этом сообщили в Минприроды республики.

По данным ведомства, в 2022 году было выявлено 95 нарушений, четыре из которых закончились возбуждением уголовных дел. Так, за минувший год незаконно были добыты 23 особи пернатой дичи, семь пушных зверей, два северных оленя и два лося.

— 70% нарушителей охотились без соответствующих документов — охотничьего билета, разрешения на оружие или разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Суд назначил штрафы в размере от 500 до 4000 рублей. 20% охотников держали оружие в расчехленном состоянии в лодках с включенным мотором, а также в автомобилях. Еще часть нарушителей были уличены в охоте на самок уток, глухарей и тетеревов в период весенней охоты. В этом случае охотников лишали права охоты на 1 год. В 2021 году таких было 11, в 2022 году — 15 человек, — цитирует БНК Минприроды Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники украли у двух жителей Коми 695 тысяч рублей (подробности)