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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 9:11

Из-за пожара в жилом доме в Усинске эвакуировались 35 человек

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В Усинске 14 февраля загорелся жилой дом. Из-за возгорания квартиры пришлось покинуть десяткам людей.

Как сообщает МЧС по РК, пожар вспыхнул в половине девятого утра в комнате одной из квартир дома по улице 60 лет Октября. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, пострадавших нет.

- В тушении пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - заключили в МЧС.

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