Рост заболеваемости вирусами в Коми связали с «кракеном»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи предполагают, что рост заболеваемости вирусами в Коми связан с новым штаммом коронавируса «кракен».

За неделю прирост составил 60%. За это время коронавирусом заболели 360 человек. Эпидпорог превышен на 20%. Чаще всего болеют дети до года, а также пожилые люди. В настоящее время в больницах находятся 10 несовершеннолетних и 50 взрослых.

По мнению медиков, эпидподъем связан с «кракеном». Выявить его можно только ПЦР-исследованием. Экспресс-тест в этом случае не поможет. Этот штамм быстро распространяется.

Жители Коми страдают не только от вирусов, но и от бактерий. Стафилококк и стрептококк выдают тяжелые осложнения, а 20% жителей являются их носителями, хоть и не болеют. Стрептококк-инфекция протекает как пневмония с ангиной и воспалениями, лихорадкой и поражением органов, передает «Коми гор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Максимальный суточный прирост зараженных COVID-19 за 2023 год зарегистрирован в Коми (подробности)