В Коми из-за халатности предпринимателя подросток чуть не лишился руки

Фото: СУ СК России по Коми

В Ухте перед судом предстанет местный предприниматель, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда подростку.

Как сообщает СУ СК России по Коми, инцидент произошел летом 2022 года. Подросток устроился на предприятие по заготовке дров, однако во время работы на гидравлическом дровокольном станке юноша получил травму руки. Медики квалифицировали увечье как тяжелое.

- Установлено, что коммерсант допустил грубые нарушения Трудового кодекса РФ, а также законодательства об охране труде, в частности, не провел с потерпевшим необходимый инструктаж, не ознакомил его с требованиями технической документации к оборудованию, не обеспечил безопасность при эксплуатации оборудования, инструментов, сырья и материалов и т.д., что повлекло наступление тяжких последствий, - сообщили в СК. В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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