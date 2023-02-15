Зарплатные ожидания в Коми выросли на 3605 рублей

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За год зарплатные запросы жителей Коми увеличились на 3605 рублей. Об этом сообщает hh.ru.

В январе прошлого года в среднем зарплатные ожидания составляли 47 724 рубля. Спустя год эта сумма выросла до 51 329 рублей. Запросы топ-менеджеров увеличились сразу на 27 000 рублей. Они хотят получать 99 435 рублей. Почти на 12 500 рублей возросли запросы у ИТ-специалистов. Такие сотрудники рассчитывают на 67 395 рублей в месяц. Зарплатные ожидания в сфере добычи сырья увеличились на 11 500 рублей и составили 110 117 рублей.

Хотят больше зарабатывать соискатели из сферы «Начало карьеры, студенты»: рост запросов на 11 030 рублей (до 41 106 рублей), автомобильного бизнеса (прирост на 8 220 рублей до 64 963рублей), а также специалисты сферы транспорта и логистики (рост запросов на 8 197 рублей до 62 417 рублей).

С другой стороны, наиболее сильно за год демпинговали и снижали зарплатные запросы работники сразу нескольких сфер: «Консультирование» (снижение на 40 984 рубля до 25 000 рублей), «Инвестиции, лизинг» (-7 083рублей до 41 575 рублей), а также «Красота и спорт» (-4 078 рублей до 39 957 рублей).

На самую высокую зарплату в Республике Коми прямо сейчас рассчитывают соискатели из сфер «Добыча сырья» (110 117 рублей), «Высший менеджмент» (99 435 рублей) и «Строительство» (85 362 рубля). Наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Консультирование» (25 000 рублей), «Административный персонал «(36 103 рубля) и «Страхование» (38 566 рубля).

При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Республики Коми, показал, что 41% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.

С другой стороны, уступать не готовы 38% жителей. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетинги, юристы, работники медиа-сферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 21% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.

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